Песков прокомментировал высказывание Лукашенко о прекращении транзита газа
Рассуждать о прекращении Белоруссией транзита российского газа в Европу в Кремле не хотят даже гипотетически. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявлял, что в случае закрытия Варшавой польско-белорусской границы он готов остановить транзит энергоносителей из России в Польшу.
Как отметил Песков, агрессивное и беспрецедентное давление некоторых стран Запада на Минск привело к таким словам главы Белоруссии.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что угроза президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций ЕС не более, чем слова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru