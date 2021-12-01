Песков прокомментировал высказывание Лукашенко о прекращении транзита газа

Рассуждать о прекращении Белоруссией транзита российского газа в Европу в Кремле не хотят даже гипотетически. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявлял, что в случае закрытия Варшавой польско-белорусской границы он готов остановить транзит энергоносителей из России в Польшу.

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Как отметил Песков, агрессивное и беспрецедентное давление некоторых стран Запада на Минск привело к таким словам главы Белоруссии.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что угроза президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций ЕС не более, чем слова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияДмитрий Песков
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