Песков прокомментировал угрозы Лукашенко приостановить транзита газа в ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что ничто не помешает выполнению газовых контрактов, заключённых между Россией и европейскими странами, сообщает РИА Новости.

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«Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам», - отметил представитель Кремля, комментируя угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в ЕС.

Ранее Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил, что готов перекрыть транзит газа в Европу в случае, если у Минска не будет иного ответа на санкции ЕС.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:БелоруссияРоссияТранзит ГазаЛукашенкоДмитрий Песков
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