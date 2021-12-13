Песков прокомментировал угрозы Лукашенко приостановить транзита газа в ЕС

«Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам», - отметил представитель Кремля, комментируя угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в ЕС.

Ранее Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил, что готов перекрыть транзит газа в Европу в случае, если у Минска не будет иного ответа на санкции ЕС.

