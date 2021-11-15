США призвали РФ повлиять на «режим Лукашенко»
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США призывают Россию оказать влияние на «режим Лукашенко», передает РИА Новости.
Псаки отметила, что власти США ведут работу над санкциями против Лукашенко с Евросоюзом и другими союзниками.
США и ЕС предъявляют белорусским властям обвинение в миграционном кризисе у границ Европы. Согласно заявлением представителей властей США и ЕС, правительство Белоруссии завезло тысячи беженцев с Ближнего Востока для переправки в страны Евросоюза.
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