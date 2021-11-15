США призвали РФ повлиять на «режим Лукашенко»

Псаки отметила, что власти США ведут работу над санкциями против Лукашенко с Евросоюзом и другими союзниками.



США и ЕС предъявляют белорусским властям обвинение в миграционном кризисе у границ Европы. Согласно заявлением представителей властей США и ЕС, правительство Белоруссии завезло тысячи беженцев с Ближнего Востока для переправки в страны Евросоюза.

