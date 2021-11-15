США призвали РФ повлиять на «режим Лукашенко»

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США призывают Россию оказать влияние на «режим Лукашенко», передает РИА Новости.

Лукашенко и Меркель обсудили ситуацию на польской границе

Псаки отметила, что власти США ведут работу над санкциями против Лукашенко с Евросоюзом и другими союзниками.

США и ЕС предъявляют белорусским властям обвинение в миграционном кризисе у границ Европы. Согласно заявлением представителей властей США и ЕС, правительство Белоруссии завезло тысячи беженцев с Ближнего Востока для переправки в страны Евросоюза.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Александр Лукашенко
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