Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в ответ на санкции ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил, что готов перекрыть транзит газа в Европу в случае, если не будет никакого иного выхода на ответить на санкции ЕС.
По его словам, Минск прибегнет к этой «жёсткой мере», если рестрикции поставят республику в чрезвычайное положение.
«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», - резюмировал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что реальной целью Запада является политика методичного уничтожения конкурентов, сообщает RT.
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