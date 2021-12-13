Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в ответ на санкции ЕС

По его словам, Минск прибегнет к этой «жёсткой мере», если рестрикции поставят республику в чрезвычайное положение.

«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», - резюмировал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что реальной целью Запада является политика методичного уничтожения конкурентов, сообщает RT.

