Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в ответ на санкции ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил, что готов перекрыть транзит газа в Европу в случае, если не будет никакого иного выхода на ответить на санкции ЕС.

Лукашенко пригрозил остановить транзит энергоносителей в случае закрытия границы Польши

По его словам, Минск прибегнет к этой «жёсткой мере», если рестрикции поставят республику в чрезвычайное положение.

«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», - резюмировал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что реальной целью Запада является политика методичного уничтожения конкурентов, сообщает RT.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвропаБелоруссияТранзит ГазаАлександр Лукашенко
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