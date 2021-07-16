Песков прокомментировал статью Guardian о поддержке Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком публикацию Guardian с информацией о том, что власти России в 2016 году договорились о поддержке Дональда Трампа.

Песков отметил, что это неправда, классический образец фейка.

Песков: СМИ-иноагенты могут продолжать работу в России

Ранее британское издание The Guardian опубликовало статью о том, что Путин лично одобрил секретную операцию по поддержке Трампа на президентских выборах. Газета ссылалась на якобы утекшие документы Кремля.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о якобы планировавшемся перевороте после президентских выборов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампДмитрий Песков
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