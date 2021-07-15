Трамп опроверг сообщения о подготовке переворота после выборов 2020 года
Экс-президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о якобы планировавшемся перевороте после президентских выборов.
Ранее журналисты The Washington Post сообщили, что Трамп намеревался совершить переворот в Соединенных Штатах после проигрыша на выборах главы государства в 2020 году. Отмечалось, что председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли якобы готовился к тому, что бывший президент и его союзники могут попытаться насильственно удержаться у власти.
«Сообщаю вам, что моей формой "переворота" являются [президентские] выборы, и даже если бы я собирался совершить переворот, то одним из последних людей, с которым я бы хотел это сделать, был бы генерал Марк Милли», — приводит ТАСС текст заявления политика.
Ранее Трамп сообщил, что определился со своей позицией относительно участия в президентских выборах в 2024 году. Однако политик не уточнил, какое именно решение было принято, напоминает «Свободная пресса».
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