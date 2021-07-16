Песков: СМИ-иноагенты могут продолжать работу в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что признание СМИ и отдельных журналистов иноагентами не означает запрет на их работу в РФ.
«Иностранные агенты - это не означает запрета на работу. И СМИ-иностранные агенты, они продолжают свою работу, они продолжают свою деятельность. Нет, это не эквивалент запрета на работу», - сказал Песков журналистам.
По его словам, речь не идет о запрете профессиональной деятельности журналистов.
Генпрокуратура РФ 15 июля признала нежелательной в России работу американской неправительственной организации «Проект Медиа». Как отметили в ведомстве, деятельность НПО угрожает «основам конституционного строя и безопасности» России.
Кроме того, Минюст РФ включил нескольких журналистов «Проект Медиа» в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагентов.
16 июля журналисты издании объявили о ликвидации компании, пообещав продолжить работу в другом формате.
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