Песков: СМИ-иноагенты могут продолжать работу в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что признание СМИ и отдельных журналистов иноагентами не означает запрет на их работу в РФ.

«Иностранные агенты - это не означает запрета на работу. И СМИ-иностранные агенты, они продолжают свою работу, они продолжают свою деятельность. Нет, это не эквивалент запрета на работу», - сказал Песков журналистам.