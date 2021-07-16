Песков: СМИ-иноагенты могут продолжать работу в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что признание СМИ и отдельных журналистов иноагентами не означает запрет на их работу в РФ.

«Иностранные агенты - это не означает запрета на работу. И СМИ-иностранные агенты, они продолжают свою работу, они продолжают свою деятельность. Нет, это не эквивалент запрета на работу», - сказал Песков журналистам.

Журналисты «Проект Медиа» сообщили о ликвидации компании

По его словам, речь не идет о запрете профессиональной деятельности журналистов.

Генпрокуратура РФ 15 июля признала нежелательной в России работу американской неправительственной организации «Проект Медиа». Как отметили в ведомстве, деятельность НПО угрожает «основам конституционного строя и безопасности» России.

Кроме того, Минюст РФ включил нескольких журналистов «Проект Медиа» в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагентов.

16 июля журналисты издании объявили о ликвидации компании, пообещав продолжить работу в другом формате.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СМИИноагентыДмитрий Песков
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