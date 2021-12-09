Песков прокомментировал слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией

По его словам, это отметили обе стороны потому, что это касается безопасности на континенте.

«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время телефонного разговора... Говорится о неприемлемости для России продвижения дальше на восток», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что сроки новых контактов Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока не определены.