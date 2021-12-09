Песков прокомментировал слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден и Владимир Путин отметили в своей беседе необходимость согласования важных вопросов с членами НАТО, сообщает РИА Новости.
По его словам, это отметили обе стороны потому, что это касается безопасности на континенте.
«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время телефонного разговора... Говорится о неприемлемости для России продвижения дальше на восток», - сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что сроки новых контактов Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока не определены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru