Песков прокомментировал слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден и Владимир Путин отметили в своей беседе необходимость согласования важных вопросов с членами НАТО, сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что НАТО считает Россию противником

По его словам, это отметили обе стороны потому, что это касается безопасности на континенте.

«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время телефонного разговора... Говорится о неприемлемости для России продвижения дальше на восток», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что сроки новых контактов Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока не определены.

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