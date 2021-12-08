Песков рассказал о сроках новой встречи Путина и Байдена

По его словам, лидеры действительно говорили о контактах представителей, после которых «нужно будет пообщаться ещё раз», однако сейчас ответить на вопрос о дате переговоров «не представляется возможным».

Представитель Кремля добавил, что встреча представителей Москвы и Вашингтона должна состояться «весьма и весьма оперативно».

Ранее Песков заявил, что Путину понравился формат видеосвязи для переговоров с Байденом, сообщает RT.

