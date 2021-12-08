Песков рассказал о сроках новой встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки новых контактов Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока не определены, сообщает РИА Новости.

В Совфеде прокомментировали переговоры Путина и Байдена

По его словам, лидеры действительно говорили о контактах представителей, после которых «нужно будет пообщаться ещё раз», однако сейчас ответить на вопрос о дате переговоров «не представляется возможным».

Представитель Кремля добавил, что встреча представителей Москвы и Вашингтона должна состояться «весьма и весьма оперативно».

Ранее Песков заявил, что Путину понравился формат видеосвязи для переговоров с Байденом, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ПереговорыДжо БайденВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры