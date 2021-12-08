Песков рассказал о сроках новой встречи Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки новых контактов Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока не определены, сообщает РИА Новости.
По его словам, лидеры действительно говорили о контактах представителей, после которых «нужно будет пообщаться ещё раз», однако сейчас ответить на вопрос о дате переговоров «не представляется возможным».
Представитель Кремля добавил, что встреча представителей Москвы и Вашингтона должна состояться «весьма и весьма оперативно».
Ранее Песков заявил, что Путину понравился формат видеосвязи для переговоров с Байденом, сообщает RT.
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