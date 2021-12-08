Путин заявил, что НАТО считает Россию противником

Североатлантический альянс недружественен к России и фактически объявляет её своим противником. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на президента России Владимира Путина.

Зеленский оценил переговоры Путина и Байдена как позитивные

В ходе пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом Путин подчеркнул, что НАТО ведёт политику конфронтации с Россией.

7 декабря во время переговоров по видеосвязи с президентом США Джо Байденом российский лидер потребовал от США гарантий, которые исключают возможность расширения войск НАТО в восточном направлении. Байден дал обещание поднять эту тему на встрече с коллегами по альянсу.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:РоссияНАТО
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