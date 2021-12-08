Путин заявил, что НАТО считает Россию противником

В ходе пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом Путин подчеркнул, что НАТО ведёт политику конфронтации с Россией.

7 декабря во время переговоров по видеосвязи с президентом США Джо Байденом российский лидер потребовал от США гарантий, которые исключают возможность расширения войск НАТО в восточном направлении. Байден дал обещание поднять эту тему на встрече с коллегами по альянсу.

