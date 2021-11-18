Песков заявил о технологической готовности «Северного потока-2»

К запуску «Северного потока-2» технологически все готово, время запуска зависит от юридических формальностей, сообщил в четверг, 18 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Песков заявил, что решение о приостановке сертификации компании-оператора газопровода «Северный поток-2» не политизировано.

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«Технологически все готово. Дальше все зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией», - цитирует представителя Кремля агентство «Прайм».

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что приостановка сертификации газопровода «Северный поток - 2» вызвана банальными бюрократическими проволочками, связанными со сменой регистрацией компании в Германии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КремльДмитрий ПесковСеверный Поток-2
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