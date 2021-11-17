В Германии назвали возможную причину задержки сертификации «Северного потока-2»

Задержка сертификации оператора российского проекта «Северный поток-2» может быть обусловлена политическими причинами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена немецкой партии «Альтернатива для Германии» Альберта Брайнингера.

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По его словам, решение немецкого регулятора приостановить сертификацию трубопровода связано с желанием выиграть время для формирования новой правительственной коалиции ФРГ. Как отметил немецкий политик, на данный момент нет никаких признаков полного отказа Германии от «Северного потока-2», потому что в стране есть значительные силы, которые заинтересованы в успешной реализации проекта.

Как сообщалось ранее, высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по «Северному потоку 2».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГерманияСеверный Поток-2
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