В Германии назвали возможную причину задержки сертификации «Северного потока-2»

По его словам, решение немецкого регулятора приостановить сертификацию трубопровода связано с желанием выиграть время для формирования новой правительственной коалиции ФРГ. Как отметил немецкий политик, на данный момент нет никаких признаков полного отказа Германии от «Северного потока-2», потому что в стране есть значительные силы, которые заинтересованы в успешной реализации проекта.

Как сообщалось ранее, высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по «Северному потоку 2».

