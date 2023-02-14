Песков прокомментировал ситуацию со сбитыми объектами в небе над США

В ситуации со сбитыми воздушными объектами в небе над США американцам лучше разобраться самостоятельно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, этой «историей с шарами» сейчас живет вся Америка, но «вряд ли здесь можно на кого-то пенять».