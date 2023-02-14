Песков прокомментировал ситуацию со сбитыми объектами в небе над США
В ситуации со сбитыми воздушными объектами в небе над США американцам лучше разобраться самостоятельно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, этой «историей с шарами» сейчас живет вся Америка, но «вряд ли здесь можно на кого-то пенять».
Ранее по указанию американского лидера Джо Байдена истребителем F-16 с помощью ракеты класса «воздух-воздух» был сбит неопознанный объект, летевший на высоте примерно 12 километров в воздушном пространстве США над озером Гурон в штате Мичиган. Это четвертый воздушный объект, сбитый военными страны за последние несколько дней.
Все началось с китайского воздушного шара, который залетел на территорию США 28 января, а за семь дней успел пересечь страну по диагонали.
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