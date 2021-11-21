Песков прокомментировал публикацию переписки Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил публикацию переписки главы российского МИД Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии. По его словам, предпринятый шаг, нетрадиционный для дипломатии, был сделан в условиях «нетрадиционно лукавой обстановки». Об этом пресс-секретарь президента заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«То, что сейчас творится в мировой дипломатии, раньше не творилось, и поэтому именно стало очень много лукавства. Отчаявшись что-то объяснить (и на фоне вот этих публичных обвинений Москвы в бездействии), вот такой блестящий шаг был предпринят. Да, это нетрадиционно для дипломатии, но, с другой стороны, нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий», — заявил Дмитрий Песков.
Ранее заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия опубликовала переписку с западными «партнерами», чтобы доказать их «лицемерие».
«Россия вынуждено пошла на такой шаг, потому что мы видим явную агрессию в отношении РФ со стороны западных партнеров. Они не хотят регулировать украинский конфликт, а стараются его, наоборот, продолжить. Сейчас Россия, конечно, защищает собственные территории, границы и национальную безопасность. В связи с этим и были опубликованы материалы, чтобы показать лицемерие, которое сейчас царит в определенных кругах европейских стран», - подчеркнул Сурма.
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