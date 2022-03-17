Песков прокомментировал публикацию FT о плане договоренностей России и Украины

Комментируя публикации в Financial Times о якобы подготовленном документе он отметил, что в целом эти сообщения не соответствует действительности.

«Там есть правильные элементы, но в целом это не соответствует действительности. Работа продолжается. Когда будет прогресс, мы сообщим», - добавил представитель Кремля.

Ранее британская газета Financial Times заявила, что делегации России и Украины «подготовили план» по урегулированию кризиса, якобы состоящий из 15 пунктов, сообщает RT.

