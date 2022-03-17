Песков прокомментировал публикацию FT о плане договоренностей России и Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа над соглашением между Россией и Украиной продолжается, сообщает ТАСС.
Комментируя публикации в Financial Times о якобы подготовленном документе он отметил, что в целом эти сообщения не соответствует действительности.
«Там есть правильные элементы, но в целом это не соответствует действительности. Работа продолжается. Когда будет прогресс, мы сообщим», - добавил представитель Кремля.
Ранее британская газета Financial Times заявила, что делегации России и Украины «подготовили план» по урегулированию кризиса, якобы состоящий из 15 пунктов, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- Шольц: НАТО не будет вмешиваться в происходящее на Украине
- Мишустин: Россияне и бизнес с кредитами с плавающей ставкой смогут их реструктуризировать
- Суд отменил запрет на продажу 61 модели смартфонов Samsung в РФ
- Мишустин: В службы занятости смогут обращаться граждане под риском увольнения
- Мишустин заявил, что выплаты на детей от 8 до 16 лет начнутся в мае
- Правительство РФ запретило экспорт лесоматериалов в недружественные страны
- Американской баскетболистке продлили срок ареста в России
- Граждане России и Белоруссии смогут свободно перемещаться в границах Союзного государства
- Песков оценил предложение уволить Дворковича с поста главы «Сколково»
- Необычно теплую погоду пообещали синоптики жителям Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru