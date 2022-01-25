Песков прокомментировал предложение Кадырова забрать Украину

Комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова про Украину представитель Кремля напомнил, что именно российский лидер определяет и формирует внешнюю политику РФ.

«Основы внешней политики РФ формулирует президент, Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул Песков, добавив, что Кадыров может принять участие в следующих президентских выборах.

Ранее в Telegram-каналах появилась видеозапись прямого эфира Кадырова, в ходе которого он призвал забрать Украину, направить туда войска и «навести порядок».

