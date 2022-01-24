«Не шутите с нами!»: Кадыров призвал забрать Украину
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал забрать Украину, сообщает один из Telegram-каналов со ссылкой на прямой эфир политика с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым.
Кадыров предложил направить туда войска и «навести порядок» в этой стране, так как сложившаяся в ней ситуация, по мнению главы республики, может перейти и на территорию нашего государства. По его словам, «сумасшедшие и продажные люди, стоящие во главе страны» угрожают безопасности России.
«Я служу своему народу, я пехотинец Путина, не шутите с нами!» - заявил он.
При этом Кадыров подчеркнул, что в условиях противостояния других стран России, он готов поддержать Владимира Путина, так как «трижды обязан ему жизнью».
Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина показывает свое истинное лицо и неблагодарность по отношению к Германии, несмотря на то, что она сделала для нее.
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