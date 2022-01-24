«Я служу своему народу, я пехотинец Путина, не шутите с нами!» - заявил он.

При этом Кадыров подчеркнул, что в условиях противостояния других стран России, он готов поддержать Владимира Путина, так как «трижды обязан ему жизнью».

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина показывает свое истинное лицо и неблагодарность по отношению к Германии, несмотря на то, что она сделала для нее.

