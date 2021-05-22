Песков прокомментировал новые санкции США против «Северного потока-2»

Песков заявил агентству, что власти США ведут себя "как всегда" и говорят одно, а "делают другое". Пресс-секретарь Кремля отметил, что в этом вопросе надо будет "разобраться".

Напомним, что новые санкции введена на фоне заявлений о планах провести встречу президентов США и РФ. Песков отметил, что принятие решения о возможном саммите российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом будем приниматься, "как нам лучше будет".

США в пятницу ввели очередной пакет санкций против российских организаций и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". При этом ранее руководство страны объявляло об отмене ограничений против оператора проекта Nord Stream 2 AG.