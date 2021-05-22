Песков прокомментировал новые санкции США против «Северного потока-2»
В Кремле прокомментировали решение США о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток-2", заметив, что США действуют "как всегда". Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Песков заявил агентству, что власти США ведут себя "как всегда" и говорят одно, а "делают другое". Пресс-секретарь Кремля отметил, что в этом вопросе надо будет "разобраться".
Напомним, что новые санкции введена на фоне заявлений о планах провести встречу президентов США и РФ. Песков отметил, что принятие решения о возможном саммите российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом будем приниматься, "как нам лучше будет".
США в пятницу ввели очередной пакет санкций против российских организаций и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". При этом ранее руководство страны объявляло об отмене ограничений против оператора проекта Nord Stream 2 AG.
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