В Германии назвали признаки усиления борьбы за «Северный поток-2»
Принятое лидером США Джо Байденом решение о приостановке действия санкций против газопровод "Северный поток-2" в действительности только увеличит количество трудностей для реализации проекта. Об этом пишет газета Die Welt.
По мнению автора материала, хотя Белый дом и готов отменить санкции против компании Nord Stream 2 AG, общее отношение американских властей к проекту осталось прежним. При этом ограничения, накладываемые США, влияют в первую очередь на поставщиков строительных услуг: портов, судовладельцев, страховщиков.
Газета отмечает, что "мирная" политика нынешнего президента стала подтверждением той правовой ситуации, которая уже была при Трампе. В посольстве США в Берлине ранее пояснили, что отказ от санкций поможет восстановить отношения с Германией и другими европейскими партнерами США.
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