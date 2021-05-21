В Германии назвали признаки усиления борьбы за «Северный поток-2»

По мнению автора материала, хотя Белый дом и готов отменить санкции против компании Nord Stream 2 AG, общее отношение американских властей к проекту осталось прежним. При этом ограничения, накладываемые США, влияют в первую очередь на поставщиков строительных услуг: портов, судовладельцев, страховщиков.

Газета отмечает, что "мирная" политика нынешнего президента стала подтверждением той правовой ситуации, которая уже была при Трампе. В посольстве США в Берлине ранее пояснили, что отказ от санкций поможет восстановить отношения с Германией и другими европейскими партнерами США.

