Песков: Продолжение массовых обменов между РФ и Украиной зависит от переговоров

«Будет зависеть от итогов переговоров. Конечно», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в Минобороны РФ заявили о завершении обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000», договорённость о котором была достигнута на встрече в Стамбуле 16 мая, сообщает Ura.ru.

В его рамках в течение трёх дней, с 23 по 25 мая, в Россию возвращены 880 военных и 120 мирных граждан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

