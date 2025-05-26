Песков: Продолжение массовых обменов между РФ и Украиной зависит от переговоров
Продолжение практики массовых обменов пленными между Россией и Украиной зависит от итогов российско-украинских переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Будет зависеть от итогов переговоров. Конечно», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в Минобороны РФ заявили о завершении обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000», договорённость о котором была достигнута на встрече в Стамбуле 16 мая, сообщает Ura.ru.
В его рамках в течение трёх дней, с 23 по 25 мая, в Россию возвращены 880 военных и 120 мирных граждан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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