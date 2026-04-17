СМИ: США откладывают поставки оружия Европе из-за операции в Иране
Американские власти откладывают поставки оружия европейским странам из-за военной операции в Иране, сообщает Reuters.
По данным агентства, США уже проинформировали Европейских союзников о возможных задержках по заключенным контрактам из-за истощения собственных запасов. Мера затронет страны Скандинавии и Балтийского региона. Речь идет о вооружении, приобретенном в рамках программы зарубежных военных продаж.
С начала специальной военной операции на Украине в 2022 году, а также военных операций Израиля в Газе в 2023 году, США сократили запасы оружия на миллиарды долларов. Это артиллерийские системы, боеприпасы и противотанковые ракеты.
А в результате боевых действий США и Израиля против Ирана резко увеличился спрос на боеприпасы и системы ПВО.
Ранее стало известно, что Иран применил ракеты, которые обходят Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
