Песков призвал учитывать антироссийские санкции в свете сделки с Ираном

Санкции против России должны учитываться при возобновлении иранской ядерной сделки. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, антироссийские санкции затрагивают интересы государства в контексте «продолжения этой сделки, поэтому эти санкции должны учитываться».

Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРоссия
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