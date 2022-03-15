Песков призвал учитывать антироссийские санкции в свете сделки с Ираном
Санкции против России должны учитываться при возобновлении иранской ядерной сделки. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, антироссийские санкции затрагивают интересы государства в контексте «продолжения этой сделки, поэтому эти санкции должны учитываться».
Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.
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