Песков призвал отнестись с уважением к переименованию должности президента Татарстана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к переименованию должности президента Татарстана в раиса (в переводе с арабского языка означает «начальник») следует относиться с уважением.
Он отметил, что это решение законодательного органа и оценивать его не стоит, передает РИА Новости.
На вопрос, что будет, если главы других регионов последуют примеру Татарстана, Песков ответил: «Будем смотреть».
Депутаты Татарстана 23 декабря внесли изменения в конституцию республики, упраздняющие наименование «президент Татарстана». Теперь будущего руководителя региона будут называть главой республики и раисом.
Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов сохранит за собой нынешнее название должности до окончания срока своих полномочий.
Татарстан остается последним субъектом РФ, руководитель которого именуется президентом.
Элиты Татарстана хотят контролировать финансовые потоки, кадровую политику в республике, потому не хотят убирать из Конституции требования к главе о знании двух языков: татарского и русского, чтобы избежать назначения внешнего управленца, заявил политолог Константин Калачев в беседе с НСН.
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