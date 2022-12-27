Песков призвал отнестись с уважением к переименованию должности президента Татарстана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к переименованию должности президента Татарстана в раиса (в переводе с арабского языка означает «начальник») следует относиться с уважением.

Он отметил, что это решение законодательного органа и оценивать его не стоит, передает РИА Новости.

На вопрос, что будет, если главы других регионов последуют примеру Татарстана, Песков ответил: «Будем смотреть».