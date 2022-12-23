Парламент Татарстана согласился переименовать в «раиса» президента республики

При этом для действующего руководителя республики Рустама Минниханова ничего не изменится. Новое название будет введено после следующих выборов.

В прошлом году вступил в силу федеральный закон, запрещающий называть лидера региона «президентом», единственным исключением оставался Татарстан.

Политолог Константин Калачев ранее говорил НСН, что , особые права Татарстана раздражали Кремль и вызывали зависть у других регионов страны.

