Парламент Татарстана согласился переименовать в «раиса» президента республики
Госсовет Татарстана в пятницу принял в двух чтениях законопроект, предполагающий смену названия главы республики.
Теперь он будет называться не «президент», а «глава — раис Республики Татарстан».
При этом для действующего руководителя республики Рустама Минниханова ничего не изменится. Новое название будет введено после следующих выборов.
В прошлом году вступил в силу федеральный закон, запрещающий называть лидера региона «президентом», единственным исключением оставался Татарстан.
Политолог Константин Калачев ранее говорил НСН, что , особые права Татарстана раздражали Кремль и вызывали зависть у других регионов страны.
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