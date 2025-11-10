Песков призвал не верить вбросам о якобы «пропаже» Лаврова
10 ноября 202514:23
Сообщения западных СМИ о якобы «пропаже» главы МИД России Сергея Лаврова «абсолютно ложны», внимание на них обращать не стоит. Как пишет RT, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Лавров продолжает активно работать.
«Когда будут соответствующие публичные мероприятия, тогда вы увидите министра», - добавил представитель Кремля.
Ранее Лавров заявил, что Евросоюз и Великобритания добиваются от США военного давления на Россию, сообщает «Свободная пресса».
