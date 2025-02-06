Захарова заявила, что обсуждать перспективу переговоров по Украине преждевременно

Рассуждать о перспективах переговоров по Украине ещё рано. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В ходе брифинга она отметила, что возможная роль США в урегулировании конфликта будет зависеть от конкретных действий и от планов Вашингтона.

«Сейчас пока много слов, много заявлений, но какой-то такой чёткости и ясности по предпринимаемым шагам нет», - указала Захарова.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва и Вашингтон осуществляют предварительные контакты по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает RT.

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ФОТО: МИД России
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