Захарова заявила, что обсуждать перспективу переговоров по Украине преждевременно
Рассуждать о перспективах переговоров по Украине ещё рано. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она отметила, что возможная роль США в урегулировании конфликта будет зависеть от конкретных действий и от планов Вашингтона.
«Сейчас пока много слов, много заявлений, но какой-то такой чёткости и ясности по предпринимаемым шагам нет», - указала Захарова.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва и Вашингтон осуществляют предварительные контакты по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автомобиль Вучича потерял колесо на ходу
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru