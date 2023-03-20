Си Цзиньпин заявил, что Россия добилась успехов благодаря Путину
20 марта 202317:54
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия добилась значительных успехов в процветании государства благодаря сильному руководству президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Он также выразил уверенность в том, что россияне поддержат российского лидера «в добрых начинаниях».
Ранее Си Цзиньпин заявил, что его визит в Москву даст новый импульс развитию российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, сообщает RT.
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20 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru