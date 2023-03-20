Си Цзиньпин заявил, что Россия добилась успехов благодаря Путину

Он также выразил уверенность в том, что россияне поддержат российского лидера «в добрых начинаниях».

Ранее Си Цзиньпин заявил, что его визит в Москву даст новый импульс развитию российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, сообщает RT.