Си Цзиньпин заявил, что Россия добилась успехов благодаря Путину

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия добилась значительных успехов в процветании государства благодаря сильному руководству президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на выборах

Он также выразил уверенность в том, что россияне поддержат российского лидера «в добрых начинаниях».

Ранее Си Цзиньпин заявил, что его визит в Москву даст новый импульс развитию российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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