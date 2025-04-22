Песков призвал доверять первоисточникам в оценке встречи Путина с Уиткоффом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться исключительно на официальные источники при оценке содержания переговоров Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости, подчеркнув, что в последнее время даже авторитетные СМИ публикуют недостоверную информацию.
Так Песков отреагировал на публикацию Financial Times, в которой утверждается, что российский лидер якобы предложил остановить боевые действия на текущей линии соприкосновения на Украине. Представитель Кремля не стал раскрывать детали встречи, подчеркнув, что достоверные сведения следует черпать из официальных заявлений.
Встреча президента России с представителем США прошла 11 апреля в Санкт-Петербурге и длилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в ходе переговоров основное внимание было уделено украинскому конфликту, хотя также обсуждались и другие политические и экономические вопросы.
Позднее Ушаков рассказал, что Вашингтон уже получил и анализирует переданные Москвой сигналы о возможном урегулировании, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru