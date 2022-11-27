Песков признал диалог России и Турции по Сирии при существующих разногласиях

«Уровень наших отношений и политическая мудрость позволяют нам урегулировать подобные разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих и напряженных, но все-таки переговоров», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил о существовании «определённых нюансов и разногласий» между Москвой и Анкарой в плане выполнения Сочинского меморандума по Сирии. Вместе с тем, по его словам, «дружеский характер» отношений России и Турции даёт возможность открыто и конструктивно их обсуждать.

Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к заявлению турецкого лидера о том, что российская сторона не выполнила обязательства «по очистке» северных районов Сирии от вооруженных формирований курдов, согласно договоренностям от 2019 года. По словам Пескова, оба лидера уже неоднократно обсуждали такого рода противоречия.

