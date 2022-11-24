В Турции заявили о намерении продолжить операцию на севере Ирака и Сирии

Операция Вооруженных сил Турции на севере Ирака и Сирии продолжится. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

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В четверг министр провел телефонный разговор с финским коллегой Пеккой Хаависто. Главы МИД Турции и Финляндии обсуждали вопросы расширения НАТО, события на Украине, зерновое соглашение.

«Министр Чавушоглу также подчеркнул, что наша борьба с терроризмом будет решительно продолжаться в рамках операции "Коготь-меч"», — приводит РИА Новости сообщение МИД.

Ранее Анкара провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана». Турецкие власти сообщали об успешных ударах на севере Сирии и в северной части и допустили, что проведут также наземную операцию.

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ФОТО: РИА Новости
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