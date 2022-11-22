«Нюансы и разногласия»: Песков ответил на обвинения Эрдогана в адрес РФ по Сирии
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о существовании «определённых нюансов и разногласий» между Москвой и Анкарой в плане выполнения Сочинского меморандума по Сирии. Вместе с тем, по его словам, «дружеский характер» отношений России и Турции даёт возможность открыто и конструктивно их обсуждать.
Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к заявлению турецкого лидера о том, что российская сторона не выполнила обязательства «по очистке» северных районов Сирии от вооруженных формирований курдов, согласно договоренностям от 2019 года. По словам Пескова, оба лидера уже неоднократно обсуждали такого рода противоречия.
Днём ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция была вынуждена провести воздушную военную операцию на севере Сирии и Ирака из-за «отказа России» выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. Политолог Алексей Малашенко объяснил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», к чему приведёт обвинение Москвы со стороны Анкары в излишней мягкости к курдам.
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