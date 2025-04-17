Песков: Президент РФ не давал новых указаний по мораторию на удары

От президента РФ Владимира Путина новых указаний по мораторию на удары по энергообъектам пока не поступало. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что срок моратория на удары по объектам энергетики скоро истечёт, сообщает RT.

Он отметил, что точные дата и время будут зависеть «от дальнейших приказов верховного главнокомандующего».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияДмитрий Песков

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