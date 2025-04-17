Песков: Президент РФ не давал новых указаний по мораторию на удары
17 апреля 202516:48
От президента РФ Владимира Путина новых указаний по мораторию на удары по энергообъектам пока не поступало. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Песков заявил, что срок моратория на удары по объектам энергетики скоро истечёт, сообщает RT.
Он отметил, что точные дата и время будут зависеть «от дальнейших приказов верховного главнокомандующего».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru