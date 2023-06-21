Песков: Предпосылок продления зерновой сделки нет
21 июня 202312:47
Предпосылок по продлению зерновой сделки со стороны России нет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, касающиеся России договоренности в рамках инициативы все еще не выполнены. Песков указал, что ООН не может «оказать должное влияние» на Запад, чтобы выполнить эту часть соглашения.
«Поэтому пока, к сожалению, воз и ныне там», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее в МИД России допустили, что 18 июля станет последним днем действия зерновой сделки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru