Песков: Предпосылок продления зерновой сделки нет

Как отметил представитель Кремля, касающиеся России договоренности в рамках инициативы все еще не выполнены. Песков указал, что ООН не может «оказать должное влияние» на Запад, чтобы выполнить эту часть соглашения.

«Поэтому пока, к сожалению, воз и ныне там», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее в МИД России допустили, что 18 июля станет последним днем действия зерновой сделки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

