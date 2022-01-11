Песков: Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе

По его словам, позиция Путина сохраняет свою актуальность. Песков подчеркнул, что в ближайшее время будет известно, каким образом индексация пенсий будет реализована.

Ранее зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в России необходимо обеспечить рост пенсий, но он должен опираться на реальные финансовые возможности, иначе пострадают бюджетники и пенсионеры.

