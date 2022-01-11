Песков: Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе

Позиция российского лидера Владимира Путина в отношении индексации пенсий остается в силе. Об этом 11 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, позиция Путина сохраняет свою актуальность. Песков подчеркнул, что в ближайшее время будет известно, каким образом индексация пенсий будет реализована.

Ранее зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в России необходимо обеспечить рост пенсий, но он должен опираться на реальные финансовые возможности, иначе пострадают бюджетники и пенсионеры.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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