Песков позитивно оценил встречу советников лидеров «нормандской четверки» в Париже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно оценил итоги встречи политических советников лидеров «нормандской четверки» в Париже, которая прошла накануне.
По словам официального представителя Кремля, никто и не ожидал от встречи каких-то «прорывных пониманий или действий».
Песков отметил, что хорошо уже то, что участники пытаются «привести к единому знаменателю свое понимание того, что написано в тексте минского комплекса мер».
Вместе с тем, пресс-секретарь подчеркнул, что формулировки Минских соглашений предельно конкретны, чтобы допускать их двойное прочтение, передает ТАСС.
Встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» прошла в четверг в Париже. Консультации продолжались восемь с половиной часов. От России в ней участвует замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Очередная встреча назначена в Берлине, предполагается, что она состоится через две недели.
Ранее сам Козак заявил о почти нулевом прогрессе в переговорах в «нормандском формате».
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