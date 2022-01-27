Песков позитивно оценил встречу советников лидеров «нормандской четверки» в Париже

Вместе с тем, пресс-секретарь подчеркнул, что формулировки Минских соглашений предельно конкретны, чтобы допускать их двойное прочтение, передает ТАСС.

Встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» прошла в четверг в Париже. Консультации продолжались восемь с половиной часов. От России в ней участвует замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Очередная встреча назначена в Берлине, предполагается, что она состоится через две недели.

Ранее сам Козак заявил о почти нулевом прогрессе в переговорах в «нормандском формате».



