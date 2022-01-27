Козак заявил о почти нулевом прогрессе в переговорах в «нормандском формате»
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак оценил прогресс в переговорах в «нормандском формате» как практически нулевой. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление Козак сделал по итогам встречи «нормандской четверки» в Париже. Чиновник посоветовал журналистам приезжать в Берлин на новую встречу формата.
Германию на переговорах представляет советник канцлера Йенс Плётнер, Францию – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн. Переговорщики встречались в последний раз - 6 января в подмосковном Архангельском.
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