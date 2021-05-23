Песков пояснил ответ Путина «выбить зубы» желающим «что-то откусить» от России
Россия хочет дружить с другими странами, но не позволит покушаться на собственные интересы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил обещание главы государства Владимира Путина «зубы выбить» всем, кто попытается «откусить» что-то от России.
«Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой, не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами», - отметил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина на телеканале «Россия-1».
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия умеет дружить.
«Но. Мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить», - цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.
Напомним, 20 мая на заседании оргкомитета «Победа» глава России Владимир Путин заявил, что РФ периодически сталкивается с попытками что-то от нее «откусить».
«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться», - предупредил Путин.
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