Песков: Потенциалы Москвы и Киева совершенно несоизмеримы
Потенциалы Москвы и Киева совершенно несоизмеримы, Россия использует лишь часть своего потенциала в ходе спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина о том, что РФ еще «всерьез ничего не начинала на Украине».
«Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы», - сказал Песков.
Ранее Владимир Путин ответил фразой «пусть попробуют» на заявления Запада о победе над Россией на поле боя, напоминает RT.
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