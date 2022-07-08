Песков: Потенциалы Москвы и Киева совершенно несоизмеримы

«Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы», - сказал Песков.

Ранее Владимир Путин ответил фразой «пусть попробуют» на заявления Запада о победе над Россией на поле боя, напоминает RT.

