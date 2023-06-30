Песков: посольство РФ в Варшаве выяснит все обстоятельства задержания в Польше российского хоккеиста

«Я уверен, что какие-то подробности мы получим», — пообещал представитель Кремля.

Песков также обратил внимание на то, что в последнее время российским дипломат всё сложней стало работать в этой стране из-за оголтелой русофобии.

Ранее российского хоккеиста арестовали в Польше по обвинению в шпионаже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

