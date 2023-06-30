Песков: посольство РФ в Варшаве выяснит все обстоятельства задержания в Польше российского хоккеиста
30 июня 202313:09
Посольство России в Варшаве выяснит все обстоятельства с задержанием на территории Польши российского хоккеиста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Я уверен, что какие-то подробности мы получим», — пообещал представитель Кремля.
Песков также обратил внимание на то, что в последнее время российским дипломат всё сложней стало работать в этой стране из-за оголтелой русофобии.
Ранее российского хоккеиста арестовали в Польше по обвинению в шпионаже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru