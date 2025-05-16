СМИ: Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли лучше, чем ожидалось
Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле в пятницу прошли лучше, чем ожидали, сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимного турецкого чиновника.
По его словам, в ходе встречи стороны избегали обвинительных выражений, что стало положительным моментом в сравнении с прогнозами.
Переговоры между делегациями России и Украины состоялись в Стамбуле 16 мая при посредничестве главы МИД Турции Хакана Фидана и стали первой очной встречей сторон с марта 2022 года.
Стороны договорились о масштабном обмене пленными и обменялись предложениями по возможному прекращению огня, передает «Радиоточка НСН».
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