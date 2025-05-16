СМИ: Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли лучше, чем ожидалось

Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле в пятницу прошли лучше, чем ожидали, сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимного турецкого чиновника.

По его словам, в ходе встречи стороны избегали обвинительных выражений, что стало положительным моментом в сравнении с прогнозами.