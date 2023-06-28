Туристка из Польши пожаловалась на «слишком русский» курорт в Анталье

Женщина по имени Агнешка провела на отдыхе неделю и выразила недовольство тем, что к россиянам «относятся как к королям», а отдыхающие из России напоминали ей о событиях на Украине.

«С того момента, как я переступила порог вестибюля отеля, все приветствовали меня по-русски», — рассказала туристка, отметив, что это делали в угоду туристам из РФ.

По словам жительницы Польши, российские флаги развевались почти на каждом шагу, «везде русские и везде русский язык», и персоналу отеля проще было общаться с гостями по-русски. Агнешка пожаловалась на местную официантку, которая «вплетала русские слова в разговор», а также на русскоязычные песни на пляжной вечеринке. Туристка заключила, что испытала «странное облегчение» после отъезда из Турции.

Между тем европейские страны, в том числе Испания, Финляндия, Латвия и Чехия, понесли убытки без туристов из России, передает «Радиоточка НСН». По словам представителей отрасли, РФ была важным рынком, и Европе не хватает отечественных путешественников.

