Туристка из Польши пожаловалась на «слишком русский» курорт в Анталье
Жительница Польши пожаловалась на распространенность русского языка на курорте в Анталье в Турции. Об этом пишет портал Onet.
Женщина по имени Агнешка провела на отдыхе неделю и выразила недовольство тем, что к россиянам «относятся как к королям», а отдыхающие из России напоминали ей о событиях на Украине.
«С того момента, как я переступила порог вестибюля отеля, все приветствовали меня по-русски», — рассказала туристка, отметив, что это делали в угоду туристам из РФ.
По словам жительницы Польши, российские флаги развевались почти на каждом шагу, «везде русские и везде русский язык», и персоналу отеля проще было общаться с гостями по-русски. Агнешка пожаловалась на местную официантку, которая «вплетала русские слова в разговор», а также на русскоязычные песни на пляжной вечеринке. Туристка заключила, что испытала «странное облегчение» после отъезда из Турции.
Между тем европейские страны, в том числе Испания, Финляндия, Латвия и Чехия, понесли убытки без туристов из России, передает «Радиоточка НСН». По словам представителей отрасли, РФ была важным рынком, и Европе не хватает отечественных путешественников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru