В США признали, что стратегия по истощению России провалилась

Заместитель спецпосланника президента США Морган Ортэгус признала провал стратегии по истощению России, которой ранее придерживался Вашингтон. Об этом она заявила, комментируя переговоры в Стамбуле между российской и украинской делегациями.

СМИ: Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли лучше, чем ожидалось

По ее словам, экс-лидер США Джо Байден пытался истощить Россию вопреки тому, что «никто в истории в это не выигрывал» — подобная стратегия не работает в случае с Россией.

Ортэгус подчеркнула, что сейчас Вашингтон стремится «исправить многолетнюю провальную и плохую дипломатию». Она подчеркнула, что в случае продолжения конфликта «никто не окажется в выигрыше».

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Европы должны заранее готовиться к возможному перемирию между Россией и Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденПолитикаРоссияСША

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