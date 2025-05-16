По ее словам, экс-лидер США Джо Байден пытался истощить Россию вопреки тому, что «никто в истории в это не выигрывал» — подобная стратегия не работает в случае с Россией.

Ортэгус подчеркнула, что сейчас Вашингтон стремится «исправить многолетнюю провальную и плохую дипломатию». Она подчеркнула, что в случае продолжения конфликта «никто не окажется в выигрыше».

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Европы должны заранее готовиться к возможному перемирию между Россией и Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

