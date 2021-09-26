Песков пошутил про безопасность Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков шуткой объяснил безопасность главы государства Владимира Путина, который вместе с министром обороны Сергеем Шойгу отдыхали в тайге, - «медведь видит, что это Путин». Об этом официальный представитель Кремля заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

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По словам Пескова, обеспечивают безопасность президента специально обученные люди – «занимаются (охраной Путина – прим. НСН) постоянно те, кому это положено». Однако, «дикую природу никто не может обуздать», считает пресс-секретарь главы государства.

«Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…», — цитирует Пескова URA.RU.

Ранее кадры отдыха президента России Владимира Путина, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу показал телеканал «Россия 24». На них российский лидер во время отпуска в начале сентября ловит рыбу при помощи удочки, гуляет по горам, сплавляется на катере по реке.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПесковБезопасностьОтдыхВладимир Путин
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