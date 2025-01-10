Песков посчитал, что Литва имеет территориальные притязания к России
Слова президента Литвы Гитанаса Науседы о принадлежности Калининграда показывают, что Вильнюс имеет территориальные притязания к России. Такое мнение высказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также назвал Литву «недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством» и заявил, что это оправдывает принимаемые Москвой меры по обеспечению безопасности.
Ранее Науседа назвал Калининград частью «Малой Литвы». По его словам, давно исчезли «исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области». Политик призвал сохранить там «последние следы литовской культуры». Науседа также назвал Калининград исторически литовским городом, который, по его словам, должен носить соответствующее название.
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