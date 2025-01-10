Президент Литвы высказал притязания на Калининградскую область
10 января 202504:01
Глава Литвы Гинатас Науседа на своей странице в соцсети X высказал притязания над Калининградской областью.
По его словам, давно исчезли «исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области». Президент призвал сохранить там «последние следы литовской культуры».
Науседа также назвал Калининград исторически литовским городом, который, по его словам, должен носить соответствующее название.
Ранее таможня Литвы конфисковала посылки из Калининграда с маскировочными сетками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru