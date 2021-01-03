Песков пообещал своевременно сообщить о планах Путина на Рождество
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал сообщить своевременно о том, как встретит глава государства Рождество.
«Сообщим своевременно», - ответил Песков РИА Новости.
Ранее в своем Telegram-канале писатель и общественный деятель Захар Прилепин рассказал о планах Путина поехать на Рождество в Новгородскую область и посетить церковь Николы на Липне.
НСН сообщала об отсутствии официального подтверждения информации.
Напомним, Владимир Путин побывал на острове Липно в дельте реки Мсты Новгородской области в сентябре 2016 года вместе с Дмитрием Медведевым, который занимал на тот момент пост председателя правительства страны. Тогда же они осмотрели православный храм конца XIII века, памятник новгородского каменного зодчества – церковь Николы на Липне, сообщает официальный сайт Кремля.
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