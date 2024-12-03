Песков пообещал своевременно сообщить о дате прямой линии Путина
3 декабря 202413:10
Кремль своевременно сообщит о дате прямой линии президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он указал, что россиянам не нужно специально готовиться к отправке вопросов главе государства.
«Телефон всегда под рукой, средства, по которым собираются вопросы... и в общем многообразны. Обо всем сообщим», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Песков заявил, что прямая линия Путина будет совмещена с большой пресс-конференцией и пройдет в декабре в один из четвергов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru