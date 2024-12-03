Песков пообещал своевременно сообщить о дате прямой линии Путина

Кремль своевременно сообщит о дате прямой линии президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналист Юнашев: Прямая линия с Путиным запланирована на 19 декабря

Он указал, что россиянам не нужно специально готовиться к отправке вопросов главе государства.

«Телефон всегда под рукой, средства, по которым собираются вопросы... и в общем многообразны. Обо всем сообщим», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что прямая линия Путина будет совмещена с большой пресс-конференцией и пройдет в декабре в один из четвергов.

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ФОТО: РИА Новости
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