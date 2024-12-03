Песков пообещал своевременно сообщить о дате прямой линии Путина

Он указал, что россиянам не нужно специально готовиться к отправке вопросов главе государства.

«Телефон всегда под рукой, средства, по которым собираются вопросы... и в общем многообразны. Обо всем сообщим», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что прямая линия Путина будет совмещена с большой пресс-конференцией и пройдет в декабре в один из четвергов.

