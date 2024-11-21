Песков: Прямая линия Путина пройдет в один из четвергов декабря
Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет в один из четвергов декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
По словам представителя Кремля, мероприятие готовится и состоится в декабре.
«Четверг, да, традиционно», — указал Песков.
Как отметил пресс-секретарь, в Кремле сообщат о совмещенном мероприятии с российским лидером.
Ранее Песков сообщил, что прямая линия и пресс-конференция президента пройдут в совмещенном формате во второй половине декабря, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru