Песков пообещал Польше ответ на изъятие денег посольства РФ
Россия ответит на решение Польши изъять деньги со счетов посольства и торгового представительства РФ, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, властям Польши «обязательно стоит» ожидать ответа российской стороны.
Прокуратура Польши 26 апреля изъяла средства со счетов российских учреждений в банке Santander. Кредитная организация прекратила сотрудничество с диппредставительством.
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что поглощение Польшей части Украины выгодно России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru