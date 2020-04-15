Песков пообещал изучить угрозы Кадырова в адрес «Новой газеты»
В Кремле пока не видели заявление главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес «Новой газеты». В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обязательно изучить заявление Кадырова, и позже прокомментирует слова главы республики.
Недовольство Кадырова вызвала опубликованная в «Новой газете» статья журналистки Елены Милашиной «Смерть от коронавируса - меньшее зло», в которой утверждается, что в Чечне зараженных коронавирусом приравняли к террористам, из-за чего «жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома».
В ответ Кадыров опубликовал видеоролик, в котором заявил, что если администрация президента России и ФСБ не вмешаются, то конфликт с журналистами «Новой газеты» будут решать сами чеченцы.
Руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова в эфире НСН заявила, что редакция восприняла слова Кадырова как реальную угрозу.
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